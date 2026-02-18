Abone ol: Google News

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 14:23
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
  • Sergen Yalçın yönetimindeki takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma koşularıyla antrenmana başladı.
  • Pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

