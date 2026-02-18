Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

- Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
- Sergen Yalçın yönetimindeki takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma koşularıyla antrenmana başladı.
- Pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.