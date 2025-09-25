Domenico Tedesco: Sadece sonuca bakmıyoruz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik.

"HALA EKSİKLERİMİZ VAR"

Tedesco, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu.

ÇAĞLAR VE SEMEDO

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?" sorusunu Tedesco şöyle yanıtladı:

Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok.

"SON MAÇLARDA HİÇ İYİ DEĞİLDİK"

Basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, son maçlarda hiç iyi oynamadıklarını hatırlattı.

Son maçlara kıyasla gelişim gösterdikleri noktalar olduğuna değinen Tedesco, şu şekilde konuştu:

Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı.

"ÇOK FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAYBEDİYORUZ"

Yenilginin savunma problemli olduğunu aktaran Tedesco, şu değerlendirmede bulundu:

Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz.

"ŞUTTA ARKAMIZI DÖNMEMEMİZ GEREKİYOR"

Avrupa'da hedeflerinin değişmediğini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:

İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler.

"TAKIMIN ÖZGÜVENİ DÜŞTÜ"

Oyun planına da değinen Tedesco, şunları aktardı:

Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk.

"OYUNCULAR ÇOK İSTEDİ AMA OLMADI"

Takımın konsantrasyon problemi olmadığını dile getiren genç teknik adam, şu değerlendirmede bulundu: