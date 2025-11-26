Domenico Tedesco'dan Ferencvaros değerlendirmesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK SANİYEDEN İTİBAREN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Tedesco, şunları dedi:

Çok önemli bir maç olacak. Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferencvaros şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor.

"EKSİKLER PROBLEM DEĞİL, BİZ HAZIRIZ"

Eksiklerin problem olmadığını söyleyen Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncular eşit, tüm oyuncular aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız.

"AVRUPA MAÇLARI GÜZELDİR"

"Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritim kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum.

"MESELA KIZ ARKADAŞINIZ VAR..."

Tedesco, açıklamalarına şöyle devam etti:

Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz.

"AYIK OLMALI, TEMASLI OYNAMALIYIZ"

Ayık olmaları gerektiğini ifade eden Domenico Tedesco, şöyle konuştu:

Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor.

"LEVENT'İ 11'DE GÖREBİLİRİZ"

"Levent Mercan yarın ilk 11'de olacak mı?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz.

"FERENCVAROS EN ZOR TAKIMLARDAN BİRİ"

Macar ekibini değerlendiren Tedesco, şunları dedi:

Ferencvaros, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız.

"BÜYÜK TAKIM DAHA AZ GOL YEMELİ"

Savunmanın önemine değinen Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem, iki kere oldu. Bu bizim yöntemimiz değil. Öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra da 2 gol yesek de, 0-0'ken 2 gol yesek de büyük takım daha az gol yemeli. Bir şeyler kazanmak, ligde lider olmak istiyorsak savunma çok önemli. Yediğimiz gollere bakınca bazıları savunulamazdı. Birkaç durumun kombinasyonuydu. Ben de istemem 2-0 geri düşmeyi... Her maçı 6-4 kazanırsak bunu da kabul ederim.

"HATA YAPARSA AFFEDECEĞİM"

"Milan Skriniar'ın yanında Yiğit Efe mi oynayacak?" sorusuna Tedesco, şu cevabı verdi: