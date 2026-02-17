Okan Buruk'tan kırmızı kart itirazı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus’u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Galatasaray, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş maçı öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

HAKEME TEPKİ

Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

Pozisyona itirazların ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.