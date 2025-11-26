Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros ile Kadıköy'de karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla averajla 15. sırada bulunuyor.

Ferencvaros ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan sonucu 3. sırada yer alıyor.

"FERENCVAROS ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kerem, sözlerine şöyle başladı:

Ferencvaros çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum.

"DÖNMEK ZOR OLUYOR"

Geri dönüşler hakkında Kerem, şu açıklamayı yaptı:

Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor.

"BEN BİR GOLCÜ DEĞİLİM"

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı hakkında Kerem, şu sözleri sarf etti:

Hedeflerim var ama Avrupa Ligi'nde gol krallığı yok. Ben bir golcü değilim. Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli.

"DERBİYLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi hakkında Kerem, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz.

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Top kaybı rakamların sosyal medyada çok konuşuluyor" sorusunu milli futbolcu, şu şekilde yanıtladı:

Açık konuşacağım, beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen kaşı var, gözü var dersin bulursun. Konuşulanlar önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak asist yapmak ister, gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım.

"DERBİYİ DAHA DÜŞÜNMÜYORUM"

"Avrupa ve derbi öncesi mental durumun nasıl?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu, şu cevabı verdi:

Derbiyi daha düşünmüyorum. Önce Avrupa var. Ona motiveyiz. Geldiğimden beri farklı motivasyonum var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim.

"BEKLENTİYİ YÜKSELTMEK DOĞRU DEĞİL"

"Avrupa Ligi'ni kazanabilir misin?" sorusunu Kerem, şöyle cevapladı:

Biz maç maç gideceğiz. Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabiliriz, sonra daha fazlası belki. Ben takımımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da inanıyor. Şimdiden final demek uçuk olur, fazlaya kaçar. Maç maç bakarsak bunu yapabiliriz, bu kalitede futbolculara sahibiz. Neden olmasın, yapabiliriz ama şimdiden konuşmak doğru değil. Beklentiyi yükseltmek doğru değil.

"TAKIMIMIZIN MORAL MOTİVASYONU ÇOK İYİ"

Takımın moralinin iyi olduğunu söyleyen Kerem, şöyle konuştu:

Takımımızın moral motivasyonu çok iyi. Son galibiyetimiz bizi çok mutlu etti. Güzel bir geri dönüş yakaladık. 2 maçtır 2-0'dan dönüyoruz. Mental olarak insan çöküyor, zor oluyor. Geri dönünce bunlar olumlu oluyor. Motivasyon olarak galibiyetlerimiz bize güç veriyor ama içerideki atmosfer de güzel. Başaracağımıza inanıyoruz. Ben saha içinde kalacağım ne olursa olsun. Saha içinde kalacağım bundan sonra da. Fenerbahçe'ye en güzel şekilde katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA 2-0 GERİYE DÜŞMEYİZ"

Hücum oyuncusu, şu açıklamayı yaptı: