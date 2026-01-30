Ederson: Süper Lig'de her şey olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig etabını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Ederson, önemli açıklamalarda bulundu.

"PUAN FARKI KAPANABİLİR"

Ederson, şu ifadeleri kullandı:

Maçın genelinde pasif performans ortaya koyduk. Rakibe çok fazla kontratak fırsatı verdik. Hiçbir maçta rakibe bu kadar kontratak şansı veremezsiniz. Bunlar tehlike yaratır. Çıkaracağımız dersler olacak. Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. her şey açık sıralama... Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek, birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sahada en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

KURTARIŞLARIYLA DAMGA VURDU

FCSB maçında kalesine gelen şutların beklenen gol değeri 2.9 (xGoT) olmasına rağmen sadece bir gol yiyen Ederson, 2009-2010'dan bu yana bir Avrupa Ligi karşılaşmasında en fazla gol engelleyen Fenerbahçe kalecisi oldu.