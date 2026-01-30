ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırı planları hakkında bilgilendirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Wall Street Journal'ın ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD'nin bölgeye ek askeri güç sevk etmesi ve Başkan Donald Trump'ın anlaşma sağlanmaması halinde saldırı tehditlerinde bulunması diplomatik çabalara aciliyet kazandırdı.

Bazı Orta Doğu ülkelerinin olası çatışmayı önlemek amacıyla ABD ile İran'ı müzakere masasına oturtma girişimleri tarafların tutumlarını sertleştirmesi nedeniyle şu ana kadar sonuç vermedi.

"OLASI SALDIRI SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ"

ABD'li yetkililer, Trump'ın Beyaz Saray ve Pentagon tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Yetkililer, bu seçenekler arasında İran yönetimi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tesislerin hedef alınacağı geniş çaplı bir bombardıman kampanyasını içeren 'büyük planın' da yer aldığını iddia etti.

Daha sınırlı seçenekler arasında sembolik hedeflere yönelik saldırıların da bulunduğunu belirten yetkililer, bu planların İran'ın nükleer faaliyetlerini sona erdirmemesi halinde saldırıların aşamalı olarak artırılmasına imkan tanıyacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca İran bankalarını hedef alabilecek siber saldırılar ile daha sert ekonomik yaptırımlar gibi seçeneklerin de ABD yönetiminin gündeminde olduğunu iddia etti.