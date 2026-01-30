Mert Müldür: Keşke galip gelseydik

- Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 100. maçına çıktı.
- Müldür, maç sonrası yaptığı açıklamada gururlu olduğunu söyledi.
- Ancak galip gelmek istediklerini de ekledi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FSCB ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmada forma giyerek 100 maçına çıktı ve dalya dedi.
Maçın hemen ardından savuma oyuncusu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.
"KEŞKE GALİP GELSEYDİK"
Mert, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum. Keşke galip gelseydik. Daha mutlu olurdum ama kısmet. Play-off'ta artık rakibimizi bekleyeceğiz. Dediğim gibi 100. maç için çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Şimdi bütün odağımız lig. Kocaelispor maçından inşallah 3 puanla ayrılırız.