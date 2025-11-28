Edson Alvarez'den Galatasaray derbisi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Edson Alvarez, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ALABİLİRDİK"

TRT Spor'a konuşan Meksikalı futbolcu şöyle dedi:

"Zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası bu tip takımlara karşı, 5-4-1 düzeninde savunma yapan takımlara karşı biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor elbette... Topu hızlı bir şekilde çevirmemiz gerekiyor ve yarattığımız şansları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün 1 puan aldık. 3 puanı elde edebilirdik bugün ama maçı 1 puanla tamamlamış olduk"

"TABİİ Kİ DUYGUSU YÜKSEK BİR MAÇ"

1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan Edson şunları ifade etti:

"Ben ilk kez oynamış olacağım bu derbide. Tabii ki duygusu yüksek bir maç bu. Derbide bana göre önemli olan, kim daha basit oynayabilecek, kim mentalitesini daha iyi noktaya taşıyabilecek, kim duygularını daha iyi kontrol edebilecek, bana göre bunlar çok önem arz edecek bu maçta. İyi bir maç olacağını düşünüyorum"