PFDK, derbi sonrası ceza yağdırdı: Mert Hakan Yandaş’a 3 maç, Metin Öztürk’e 2 milyon lira

PFDK’nın yayımladığı kararlara göre, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle tribün bloklarına elektronik bilet bloke cezaları uygulanacak. Ayrıca kulüplere yüksek tutarlı para cezaları kesildi.

FENERBAHÇE'YE TRİBÜN BLOKESİ

Derbideki olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye bir dizi yaptırım uygulandı:

-Sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kulüp görevlisi Ali Bozan’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

-Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi maçtan men edildi ve 120 bin TL para cezası aldı.

-Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 3 milyon TL para cezası uygulanırken, saha olaylarına karışan Maraton Alt B Blok seyircilerinin biletleri bir maçlığına bloke edildi.

-Çirkin ve kötü tezahürat yapan birçok tribün için de bir sonraki iç saha maçında e-bilet bloke kararı çıktı.

-Derbi seremonisinde lig sponsoru bayrağının serilmemesi nedeniyle 220 bin TL, stat içine özel ses sistemi kurulduğu için 440 bin TL ceza kesildi.

GALATASARAY'A 6'NCI TEKRAR NEDENİYLE YAPTIRIM

Galatasaray tribünlerine, aynı sezon içinde altıncı kez çirkin tezahürat gerekçesiyle karşılaşma başına uygulanan ceza daha üst seviyeden verildi. Buna göre:

-Misafir tribündeki G, O ve H blok seyircilerinin e-biletleri bir sonraki deplasmanda bloke edildi.

-Aynı tribünün bazı bloklarına, iki farklı ihlal nedeniyle iki maçlık bloke uygulandı.

-Taraftar kaynaklı saha olayları nedeniyle kulübe 660 bin TL para cezası verildi.

METİN ÖZTÜRK'E 2 MİLYON LİRA CEZA

Galatasaray Başkanvekili Metin Öztürk, derbi sonrası yaptığı açıklamaların “futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici” bulunması nedeniyle:

-15 gün hak mahrumiyeti,

-2 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.

Karar oy çokluğuyla alındı.

Ayrıca Galatasaray antrenörü Serhat Doğan da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN CEZA ÇIKMADI

Beşiktaş’ın resmi X hesabından 26 Kasım’da yapılan paylaşımlar nedeniyle kulüp ve Başkan Serdal Adalı PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, bu dosya için “ceza tayinine yer olmadığına” hükmetti.

SAMSUNSPOR VE ALANYASPOR'A DİSİPLİN CEZALARI

Samsunsporlu Josafat Wooding Mendes, yardımcı hakeme yönelik fiziksel müdahale içeren davranışı nedeniyle 3 maç men ve 80 bin TL ceza aldı.

Alanyaspor antrenörü Joao Pedro Esmail Pereira, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odası ve kulübeye giriş yasağı ile 80 bin TL ceza aldı.

ORHAN AK'A 3 MAÇ CEZA

Eyüpspor teknik sorumlusu Orhan Ak, Gaziantep FK maçında hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edildi ve 80 bin TL para cezasına çarptırıldı.