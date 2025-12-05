Anadolu Efes, evinde Real Madrid engelini aşamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Efes, Real Madrid'i geçemedi...

Bu sonuçla Anadolu Efes sezondaki 9. yenilgisini alırken, İspanyol temsilcisi Real Madrid 8. galibiyetine ulaştı.

İLK ÇEYREK KAFA KAFAYA

Karşılaşmaya yüksek tempo ile başlayan Real Madrid, özellikle Mario Hezonja’nın dış ve iç alandaki etkili performansıyla öne çıktı. Anadolu Efes ise Ercan Osmani ve Cordinier’in boyalı alandaki üretimiyle karşılık verdi. İlk 10 dakika 17-17 eşitlikle geçildi.

İKİNCİ ÇEYREĞE EFES ÖNDE GİRDİ

İkinci periyotta her iki takım da karşılıklı basketlerle oyunda kalırken, Real Madrid pota altını daha aktif kullandı. Anadolu Efes, Smits’in skorer katkısıyla dengeyi sağladı ve devreye 41-37’lik üstünlükle girdi.

REAL MADRİD ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE RÜZGARI ARKASINA ALDI

Üçüncü çeyrekte dış atış yüzdeleri yükseldi. Hücum ritminin arttığı bu bölümde Real Madrid, son saniyelerde bulduğu sayılarla periyodu 60-59 önde tamamladı.

Mücadelenin kırılma anı ise son periyotta yaşandı. Çekişmenin üst seviyeye çıktığı dördüncü çeyrekte skor sık sık el değiştirdi. Bitime 5 dakika kala 69-71 ile üstünlüğü ele alan Real Madrid, kalan sürede farkı 9 sayıya kadar açmayı başardı ve karşılaşmadan 81-75 galip ayrıldı.