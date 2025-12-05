Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılmayacak: Sabrımız da güvenimiz de bitmiştir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray kulübünün YouTube kanalında gündemi değerlendiren Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kavukcu, artık kimsenin Galatasaray’dan sessizlik beklememesi gerektiğini vurgulayarak, “İyi niyetle hareket ettik ancak bizi defalarca doğruyan Yasin Kol’a adeta ödül gibi maç verildi. Bu, Galatasaray’a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir.” dedi.

"ADALET TERAZİSİNİ BOZANLARA GÜVENİMİZ KALMADI"

TFF’ye olan güvensizliğin son iki haftada daha da arttığını söyleyen Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

Bundan iki hafta önce TFF Başkanına güvendiğimizi söylemiştim. Ancak son dönemde yaptıklarıyla hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tuttuklarını düşündüğümüz kişilerin bu güveni hak etmediğini gördük. Bugün bir milattır; sabrımız da güvenimiz de tükenmiştir.

"GALATASARAY SAHADA KAZANACAK"

Taraftara seslenen Kavukcu, kulübün adalet mücadelesinden geri adım atmayacağını belirterek şöyle devam etti:

Galatasaray sahada kazanmaya devam edecek. Biz ise Galatasaray’ın hakkını gasp edenlerle mücadelede bir adım geri atmayacağız. Şunu herkes bilsin; Galatasaray unutmaz. Adaletin terazisini bozanlar, yarın aynı terazide kendilerinin de tartılacağını görecek.

Kavukcu, tüm bu gerekçelerle TFF’nin yarınki kura çekimi davetine katılmayacaklarını açıkladı.

"MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK"

Galatasaray’ın hedeflerine taraftarıyla birlikte yürüyeceğini vurgulayan Kavukcu, konuşmasını “Biz Galatasarayız. Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her türlü engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Mayıs ayında Galatasaray’ın gücünü herkes yeniden kabul edecek. Mayıslar bizim olacak.” sözleriyle tamamladı.

Bilindiği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelmişti.