Elias Jelert: Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda 6-3’lük skorla turnuvaya veda etti.

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 25. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Sezonun en önemli maçı tabii ki de herkes biliyor. Kazanmamız gerekiyor. En büyük maç. Böyle söyleyebiliriz" dedi.

"ŞU ANDA ODAĞIM KULÜBÜM"

Galatasaray’ın şu an kendisi için çok önemli olduğunu belirten Jelert, "Bu kulüp şu anda benim için en önemlisi. Bu kulüp için her şeyimi vermek istiyorum. Çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyisini yapıyorum. Şu anda odağım kulübüm" diye konuştu.

"HER POZİSYONDA OYNARIM"

Görev verilen her pozisyonda oynayabileceğini aktaran Danimarkalı oyuncu, "Kopenhag’da da aynı şey geçerliydi. Bütün pozisyonlarda oynarım. Sağ tarafta daha iyi olabilirim fakat herhangi bir pozisyonda da oynarım. Kendi oyunuma odaklanıyorum. Sonuçta hocanın kararı bu. Hocam isterse oynarım" ifadelerini kullandı.