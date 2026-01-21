Tek tek yazdık: Atletico Madrid'in artıları ve eksileri neler?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile oynayacakları kritik UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir futbol gözlemcisi gözüyle 2025/26 Atletico Madrid'i detaylı şekilde analiz edelim.

Sarı-kırmızılılar adına kazanmak, direkt tur atlamak demek.

1 puan da bu işi çok büyük oranda bitirmek demek.

TAKIM HALİNDE PRES VE HIZLI GEÇİŞLER

İşte Galatasaray adına zaferin formülleri:

Diego Simeone yönetiminde Atletico Madrid, klasik "Cholismo" DNA'sını koruyor: disiplin, sıkı savunma organizasyonu, takım halinde pres ve hızlı geçişler.

La Liga'da sezon boyunca maç başına 1.8 gol atarken 0.9 gol yiyorlar, yani skoru kontrollü tutup rakibe az fırsat veriyorlar.

Takımın topa sahip olma oranı çok yüksek değil; bu Simeone takımlarında sık görülen bir durum. Top kazandıklarında hızlı ileriye top taşımak için kontrataklara yöneliyorlar.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Julian Alvarez

Gol sayısı açısından sezonun en etkili isimlerinden biri. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol ve asist katkısı veriyor.

Antoine Griezmann

Tecrübe ve bitiricilik açısından kritik bir rol oynuyor; sezon boyunca çift haneli gol katkısına ulaşmış durumda.

Alexander Sörloth

Fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle Atletico'nun alternatif gol kanallarından biri. Uzun boyu ve bitiriciliğiyle alan yaratıp gol bulabiliyor.

Giuliano Simeone

Sadece gol değil, aynı zamanda asist katkısı ve takım presi açısından değerli. Genç yaşına rağmen sürekli bindirmelerle rakip savunmayı zorluyor.

Defans ve Kaleci

Jan Oblak, bir lider gibi savunmayı yönetiyor ve kritik kurtarışlar yapıyor.

Marc Pubill gibi genç oyuncular ise savunmaya dinamizm kazandırarak istikrarlı performanslar çıkarıyor.

NASIL GOL ATIYORLAR?

Simeone'nin takımı genellikle şu şekilde gol buluyor:

Pozisyon Çeşitliliği

Derin savunma arkasına koşular: Alvarez ve Simeone gibi oyuncular, alan buldukça fırsatlar yaratabiliyor.

Duran toplar ve hava topları: Sörloth ve diğer uzun oyuncularla duran toplardan gol üretimi etkili olabiliyor.

Bireysel bitiricilik: Griezmann, Julian Alvarez ve Sörloth gibi yıldız isimler son vuruş kalitesini kullanarak gol üretiyor.

Hücum İstatistikleri

Şampiyonlar Ligi verilerine göre rakip kalelere ortalama 2.5 net pozisyonda 1 gol atıyorlar; bu da kötü bir performans sayılmaz.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Güçlü Yanlar

* Savunma disiplini: Topa sahip olmayan bir Atletico, rakip ataklarını bozmada ciddi sertlik ve birlik gösteriyor.

* Tecrübe ve kaptanlık: Oblak, Griezmann, Koke gibi isimler kriz anlarında bile takımda soğukkanlılığı sağlıyor.

* Etkili kontra pres: Kaybedilen toplarda saniyeler içinde rakip ceza sahasına geçebilme potansiyeli var.

Zayıf Yanlar

* Kanat oyuncusu bireyselliği: Birçok maçta Atletico, rakipten bireysel driplinglerle ayrışan isimlerden daha az sayıda; bu da hücum çeşitliliğini sınırlıyor.

* Yaratıcılık eksikliği: Orta sahada bazen top taşıma ve hat kırma konusunda zorluk yaşanabiliyor.

* Yedek kulübesi: Kadro derinliğinin sınırlı olması, hücumda üretimi düşürüyor.

NASIL GALİP GELİRİZ?

Galatasaray, Atletico Madrid'i yenmek istiyorsa taktiksel olarak şu noktalara odaklanmalı:a) Topa Sahip Olup Oyunu Kontrol Etmek

Atletico genelde topa sahip olmak yerine savunmayı planlıyor. Sahipliği ele alan, tempo kontrol eden ve kısa paslarla rakibi yorduğu takımlar başarılı oldu.

b) Kanatlarda Bireysel Yaratıcılık

Simeone'nin savunması kanatlarda bireysel dripling ve süratli oyunculara karşı zaman zaman zorlanabiliyor. Yaratıcı kanat oyuncuları bu alanlarda boşluk bulabilir.

c) Pres ile Top Kazanmak ve Hızlı Dikey Pas

Atletico topu kaybettiğinde hemen prese başlayarak orta saha bloklarını hızlıca bozabilir. Rakip takım da benzer presle hücum sürelerini azaltabilir.

d) Baskıyı Artırmak ve Hatalar Yaptırmak

Atletico oyuncuları topu rakip yarı sahada tutmakta zorlanabiliyor. Baskı altında riskli pas yaptırmak ve ikinci topları kazanmak kritik.

e) Duran Top Avantajı

Atletico duran top savunmasında agresif olsa da iyi organize olmuş serbest vuruş ve kornerler ile gol bulmak mümkün.

Atletico Madrid, 2025/26'da disiplinli, organize, sonuç odaklı bir takım olarak dikkat çekiyor. Simeone'nin oyun planı, hem hücumu hem de savunmayı net rollerle planlıyor. Fiziksel açıdan güçlü, kararlı bir ikinci bölge pres takımı ve tecrübeli golcüleriyle maçın kritik anlarında öne çıkabiliyorlar.

Galatasaray için kritik not: Atletico'yu yenmek istiyorsan yüksek topa sahip olma, kanatta bireysel yetenek kullanımı ve presle top kazanma gibi unsurları oyuna yedirmek gerekiyor.