Fenerbahçe - Ferencvaros maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ferencvaros'u konuk ediyor.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 19:38
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele

