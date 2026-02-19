Fenerbahçe, İngiliz ekiplerine 13. kez mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 yenildi.

Konuk ekip 21. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 43'te Igor Jesus, 50'de de Morgan Gibbs-White fileleri havalandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, kırmızı-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

22. MAÇTA 13. YENİLGİ

Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 22. kez rakip oldu.

Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bugünkü yenilgiyle birlikte İngiliz ekiplerine karşı 13. mağlubiyetini aldı.