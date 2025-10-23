Fenerbahçe - Stuttgart maçının ilk 11'leri

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart ile karşılaşacak.
- Maç Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss