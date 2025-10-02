Fenerbahçe taraftarı Filistin'i unutmadı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için tribünlerden mesaj yolladı.

"KAHROLSUN İSRAİL"

Maraton ile Okul Açık tribünü birleşim noktasında dev bir Filistin bayrağı yer alırken, iki kale arkasında İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.

Tribünler tarafından "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

YOĞUN İLGİ

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar Nice mücadelesine de yoğun ilgi gösterdi.

Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma bölümünde tek tek futbolcular tribünlere çağrıldı.

Okul Açık Tribünü'nde "Birlikte savaş, birlikte kazan" yazılı pankart yer aldı. Taraftarlar besteler söylerken, takımlarını da maça hazırladı.