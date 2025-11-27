Fenerbahçe taraftarından, futbolculara Galatasaray maçını hatırlatan pankart

- Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçta taraftarlar, Galatasaray derbisine dikkat çeken bir pankart açtı.
- Pankartta "Burası senin savaş alanın. Sahip ol" ifadesi yer aldı.
- Mesaj, 1 Aralık'taki Galatasaray maçı için oyuncuları motive etmeyi amaçlıyordu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, son düdüğün ardından Okul Açık Tribünü'nde pankart dikkat çekti.
GALATASARAY DERBİSİ İÇİN PANKART
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı maç hatırlatılarak üzerinde "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" (Burası senin savaş alanın. Sahip ol) yazılı pankart açıldı.