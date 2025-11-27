Abone ol: Google News

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. beraberliğini aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 23:09
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. beraberliğini aldı
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
  • Bu maçla birlikte Fenerbahçe, evindeki ilk puan kaybını yaşadı.
  • Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Brann deplasmanına gidecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı.

İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü.

Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti.

Son 21 dakikaya 1-1’lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.

EVİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı.

Tedesco’nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8’e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11’e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

EN-NESYRI ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı.

İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57’de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı.

Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran’ı sahaya sürdü.

Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.

Eshspor Haberleri