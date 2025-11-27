Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. beraberliğini aldı

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
- Bu maçla birlikte Fenerbahçe, evindeki ilk puan kaybını yaşadı.
- Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Brann deplasmanına gidecek.
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı.
İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, 66. dakikada 1-0 geriye düştü.
Golden 3 dakika sonra Anderson Talisca beraberliği getiren golü kaydetti.
Son 21 dakikaya 1-1’lik eşitlikle giren Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, bir topu da direkten döndü.
EVİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı.
Tedesco’nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8’e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11’e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.
EN-NESYRI ÇIKARKEN ISLIKLANDI
Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı.
İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Faslı forvet, 57’de kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı atarken 2 dakika sonra ise birebir kaldığı rakibini geçemedi ve top kaybı yaşadı.
Topun dışarı çıkmasıyla birlikte Tedesco, Jhon Duran’ı sahaya sürdü.
Youssef En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.