Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle galibiyete uzandı.
Fransız ekibinin tek golünü 37’de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN İLK GALİBİYET
Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb’e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.
Nice’e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı.
Franck Haise’nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.
RAKİP SAMSUNSPOR
Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak.