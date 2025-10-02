Abone ol: Google News

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız ekibi Nice’i 2-1 yenerek bu sezon bu organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 22:01
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle galibiyete uzandı.

Fransız ekibinin tek golünü 37’de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN İLK GALİBİYET

Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb’e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Nice’e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı.

Franck Haise’nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.

RAKİP SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak.

