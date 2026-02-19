Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olarak, rövanş öncesi turu zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Nottingham Forest'e 3-0 kaybetti.
İngiliz ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, 50. dakikada farkı 3'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, mücadelede girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramadı.
EN AZ 3 FARKLI SKOR GEREKİYOR
Fenerbahçe'ye, 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak ikinci maçta en az 3 farklı skor gerekecek.
SON FARKLI YENİLGİ 2023'TE
Sarı-lacivertliler, 3 ve üzeri farklı kaybettiği son maç 30 Kasım 2023'te Nordsjaelland'a (6-1) karşı oynanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)