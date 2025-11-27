Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Jhon Duran, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 22:55
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
  • Jhon Duran, maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • Cezalı duruma düşen Duran, Brann maçında oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golü Anderson Talisca’dan geldi.

KIRMIZI GÖRDÜ

Müsabakaya yedek başlayan ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil olan Jhon Duran, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Duran, rakip ceza yayı önünde Raemaekers’a yaptığı hareket sonrası, rakip futbolcu yerde kalırken hakem Ricardo De Burgos o bölgeye gitti ve Jhon Duran’a kırmızı kartını çıkardı.

BRANN MAÇINDA YOK

Cezalı duruma düşen Jhon Duran, Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek.

