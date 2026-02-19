Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiliz takımı Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

SKRINAR YERİNE ÇAĞLAR GİRDİ

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar, sakatlık geçirdi.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde kenara gelen deneyimli savunma oyuncunun yerine ise oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.