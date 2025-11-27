Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir ilk kez 11'de

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a karşı Yiğit Efe Demir'i ilk 11'de başlattı.
- İlk kez resmi bir maçta başlangıç yapan Demir, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadelede sahaya çıktı.
- Demir, daha önce Şampiyonlar Ligi eleme turunda kısa süre aldığı Feyenoord maçında görev yapmıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo De Burgos düdük çaldı.
İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.
Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.