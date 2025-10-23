Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Alman ekiplerine karşı 2. galibiyet

Fenerbahçe, Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederken, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini aldı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 22:07
Fenerbahçe’den Alman ekiplerine karşı 2. galibiyet
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi.
  • Bu sonuçla, Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini aldı.
  • İlk galibiyetini 2012'de Borussia Mönchengladbach'a karşı almıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve müsabaka da bu golle sonuçlandı.

Bu güne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 2. GALİBİYET

İlk galibiyetini 4 Ekim 2012'de Borussia Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla alan sarı-lacivertliler, diğer müsabakalarda 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Stuttgart'ı yenmesiyle birlikte Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini elde etti.

