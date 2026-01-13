Kenan Yıldız golünü attı: Juventus sahasında Cremonese'yi farklı geçti

- Juventus, Serie A'nın 20. haftasında Cremonese'yi 5-0 yendi.
- Türk futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'un 3. golünü kaydetti.
- Juventus puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Cremonese'yi ağırladı.
Mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Juventus'un gollerini 12. dakikada Gleison Bremer, 15. dakikada Jonathan David, 35. dakikada Kenan Yıldız, 48. dakikada Filippo Terracciano (KK) ile 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.
KENAN İLK 11'DE BAŞLADI
Takımının 3. golünü atan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle puanını 39'a çıkaran Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari deplasmanına gidecek.
22 puanda kalan Cremonese ise Verona'yı konuk edecek.