Arda Güler'den eski teknik direktörü Alonso'ya teşekkür mesajı

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'ya teşekkür mesajı paylaştı.

"BANA İNANDIĞINIZ VE GÜVENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Arda Güler, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.