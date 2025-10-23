Fenerbahçe'den Stuttgart'a gönderme!

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi.
- Galibiyet sonrası sosyal medyada "Tschüss!" ("Hoşça kal!") paylaştı.
- Bu paylaşım taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
STUTTGART'A GÖNDERME
Fenerbahçe, galibiyet sonrası yaptığı paylaşımda "Tschüss!" ("Hoşça kal!") ifadesine yer verdi.
Bu paylaşım, kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.