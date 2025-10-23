Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Stuttgart'a gönderme!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında aldığı galibiyet sonrası yaptığı paylaşımda "Tschüss!" ("Hoşça kal!") ifadesine yer verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

STUTTGART'A GÖNDERME

Bu paylaşım, kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

