Görenleri şaşkına çeviren olay: Gabon hükümeti milli takım faaliyetlerini askıya aldı!

Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamalarında veda eden Gabon'da, şaşkına çeviren olaylar yaşanıyor...

Gabon hükümeti, Afrika Uluslar Kupası’nda üst üste üç mağlubiyet alarak grup aşamasında elenen ve Galatasaray'ın yıldızı Lemina'nın da formasını giydiği Gabon Milli Takımı’nı tüm organizasyonlardan süresiz olarak uzaklaştırdı.

Bu kapsamda, takımın tüm uluslararası maçları iptal edildi ve milli takım faaliyetleri askıya alındı.

MİLLİ TAKIM SIFIR ÇEKTİ: TÜM FAALİYETLER ASKIYA ALINDI

Hükümet, başarısız sonuçlar nedeniyle teknik kadroyu resmen feshetti.

Bu karar, federasyon içinde köklü bir değişim ve yeniden yapılanma sinyali olarak yorumlanıyor.

Ayrıca Gabon yönetimi, takımda yer alan bazı tecrübeli oyuncuları da kadrodan çıkardı.

AUBAMEYANG VE MANGA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bu isimler arasında Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga gibi önemli futbolcular da bulunuyor.

Yetkililer, bu kararla Gabon futbolunda “yeni bir sayfa açmak” istediklerini ve milli takımı daha güçlü bir yapıyla yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Fakat bu süreçte ne zaman yeniden maçlara çıkılacağı kesinleşmiş değil.