Mert Hakan Yandaş cezaevinden mektup yolladı: Destekleriniz beni burada ayakta tutuyor.

Futbolda bahis soruşturması...

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sarı-lacivertli formayı giyen Mert Hakan, Fenerbahçe taraftarına yeni bir mektup gönderdi.

Mert Hakan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"TARAFTARIMIZ İYİ Kİ VARSINIZ"

Sevgili FENERBAHÇE AİLEM VE FUTBOL AİLESİ'NE



Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasamda, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.



Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız…

"DESTEKLERİNİZ BENİ BURADA AYAKTA TUTUYOR"

Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.



HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ HERKESİN DE BİLDİĞİ ÜZERE FENERBAHÇE CAMİASI, KÖTÜ GÜN DOSTUDUR; ÇÜNKÜ BU CAMİANIN GERÇEK SAHİBİ HER ZAMAN TARAFTARIDIR.



Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık.

"BURADAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"