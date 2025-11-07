Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği an! Hakem izleyip vermedi

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçının son bölümünde penaltı bekledi. Hakem Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 01:06
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
  • Maçın son anlarında Jhon Duran'ın düşürülmesi sonrası penaltı beklentisi oluştu.
  • Hakem Lindhout, pozisyonu izleyip penaltı vermeyince Fenerbahçeli oyuncular şaşırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Bu maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti.

YERDE KALDI, OYUN SÜRDÜ

Fenerbahçe'de Jhon Duran, Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı.

Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.

VAR'A DAVET EDİLDİ

Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.

PENALTIYI VERMEDİ

Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

