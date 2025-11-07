Fenerbahçe'nin penaltı beklediği an! Hakem izleyip vermedi

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
- Maçın son anlarında Jhon Duran'ın düşürülmesi sonrası penaltı beklentisi oluştu.
- Hakem Lindhout, pozisyonu izleyip penaltı vermeyince Fenerbahçeli oyuncular şaşırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.
Bu maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti.
YERDE KALDI, OYUN SÜRDÜ
Fenerbahçe'de Jhon Duran, Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı.
Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.
VAR'A DAVET EDİLDİ
Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.
PENALTIYI VERMEDİ
Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI