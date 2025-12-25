Burak Yılmaz'dan transfer paylaşımı: Oyuncu arıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan istifa eden ancak 3 gün sonra yeniden takımının başına geçen genç teknik direktör Burak Yılmaz, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yılmaz bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oynanan Başakşehir maçı sonrası transfer konusuna değinmişti.

"EN AZ 3 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, "En az 3 oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla vedalaşmak istiyoruz. Bir kanat forvet, bir sol bek ve stoper oynayan, bir de 6-8 numara oynayabilecek oyuncu almak istiyorum. İlk 11'e 3 net oyuncu almak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'da son olarak Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.

OYUNCU İZLERKEN PAYLAŞTI

Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı görselde oyuncu izleme programını incelerken görüldü.

İşte Yılmaz'ın paylaşımı...