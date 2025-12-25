Arda Güler'e benzerliğiyle dikkat çekti: Yapay zeka değilim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil sosyal medyada gündem olan bir benzerlikle konuşuldu.

Paylaşılan bir görüntüde Arda Güler'e benzeyen bir genç kızın görüntüsü dikkat çekti.

ARDA GÜLER'E BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Benzerlik iddiasının hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar benzerliği şaşırtıcı bulurken, bazıları ise görüntünün gerçek olup olmadığını sorguladı.

Paylaşımların altı "Yapay zeka mı?" sorusuyla doldu.

"YAPAY ZEKA DEĞİLİM"

Arda Güler'e benzetilen genç kız, tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yaptı.

Genç kız, "Yapay zeka değilim" diyerek hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İşte o benzerlik...