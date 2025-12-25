Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı

- Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılacağını duyurdu.
- Yusuf Demir ile anlaşma sağlanarak vedalaşıldığını belirtti.
- Berkan Kutlu ise oynamadığı için ayrılmak istediğini ifade etti.
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da takıma veda edecek isimler netleşiyor.
Sarı kırmızılılar devre arasında 2 futbolcusuyla kesin olarak yolları ayıracak.
2 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR
Bu kapsamda Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, başkan Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldikleri etkinlikte ayrılacak isimleri açıkladı.
Kavukcu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile yolların ayrılacağını açıkladı.
YUSUF DEMİR VE BERKAN KUTLU...
Kavukcu, “Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var.” ifadelerini kullandı.
Abdullah Kavukcu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
“Yusuf Demir de bir yabancı. Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin Euro’luk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten”