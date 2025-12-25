Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da takıma veda edecek isimler netleşiyor.

Sarı kırmızılılar devre arasında 2 futbolcusuyla kesin olarak yolları ayıracak.

2 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu kapsamda Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, başkan Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldikleri etkinlikte ayrılacak isimleri açıkladı.

Kavukcu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile yolların ayrılacağını açıkladı.

YUSUF DEMİR VE BERKAN KUTLU...

Kavukcu, “Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var.” ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: