Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Romanya takımı FCSB ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALANDA TOPLANDI

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.

Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.

DESTEK VERDİLER

Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.