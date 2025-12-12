Galatasaray'da Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda yer almadı.