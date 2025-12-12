O bir efsane: Oktay Derelioğlu futbol kamuoyunu sarsacak yorumlarıyla ESH Spor'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Yerli golcü' denilince aklımıza çok sayıda emektar yıldızımız gelir...

4 büyüklerimizde top koşturmuş, birbirinden güzel gollerin altında imzası olan isimler her zaman gurur kaynağımız olmuştur.

İşte o isimlerden biri de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını yıllarca terletmiş olan Oktay Derelioğlu...

Dikkat çeken yorumlarıyla ESH Spor ekranlarında yer alacak Derelioğlu, muhabirimiz Hazal Palavar'la yayınlanan ilk bölümde ses getirecek açıklamalarda bulundu.

EFSANE GOLCÜ FUTBOLUN GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Derelioğlu önce Galatasaray'ın Monaco mağlubiyeti, Mauro Icardi'de son durum ve sarı-kırmızılı camiada yaşananları değerlendirdi.

Daha sonra ise Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK mücadelesi sonrası sözlerini eleştiren Derelioğlu, son olarak Fenerbahçe'ye ilişkin konuştu.

İşte efsane isim Oktay Derelioğlu'nun ESH Spor ekranlarındaki yorumları...