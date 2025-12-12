Umut Camkıran ve Hırvat nakavt makinesi Pesut tartıda yüz yüze geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm maçlarını kazanan ve 24’te 24 yapan Tuncelili ağır sıklet boksör Umut Camkıran, yarın saat 21.30’da İstanbul Ataşehir’de Hırvat boksör Abel Pesut ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki sporcu tartı töreninde ilk kez yüzleşti.

TARTIDA RAKAMLAR

WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu için yapılacak 10 rauntluk müsabaka öncesi Pesut, tartıda 100.1 kilo geldi. 22 nakavtlı galibiyeti bulunan Camkıran ise 113.8 kilo olarak tartıdan indi.

UNVAN İÇİN KRİTİK MAÇ

Promotörlüğünü Birol Topuz’un üstlendiği RMO Boxing gecesi, Bilgehan Demir ve Mustafa Özben’in anlatımıyla canlı yayınlanacak.

34 yaşındaki Camkıran, bu mücadeleyi kazanması halinde WBC dünya sıralamasında ilk 15’e girerek dünya şampiyonluğu maçına çıkma hakkını elde edebilecek. Tunceli’de Cvetkov’u nakavt ettiği son maçın ardından WBC’de 24’üncü sıraya yükselen Camkıran’ın hedefi yine nakavtlı galibiyet.

13 ARALIK RMO BOXING MAÇ KARTI

Umut Camkıran vs Abel Pesut – WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül vs Kamronbek İskandarov – Süper Hafif Sıklet / 63.5 kg

Eris Bajra vs Makaveli Mponji – Yarı Orta Sıklet / 66.7 kg

Onurcan Kabayel vs Mike Hadley – Yarı Ağır Sıklet / 91 kg

Samet Ersoy vs Norbert Szekeres – Hafif Ağır Sıklet / 79.4 kg