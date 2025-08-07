Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olacak Başakşehir'de futbolcular, ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtü giyerek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HERKESE BUNU HAYKIRIYORUZ"

Söz konusu tişörtleri giyerek tüm dünyaya mesaj vermek istediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

Bu önemli müsabakada çok daha önemli şeylerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'Dur' demek için üstümüzdeki bu tişörtlerle Başakşehir Futbol Takımı olarak Norveç'ten dünyaya bu mesajı vermek istedik. İnanıyorum ki tüm takımlarımız da Avrupa'da bunu giyecekler. Bu bir savaş değil masumların katliamı. Buna 'Dur' diyebilmek ve unutturmamak için Norveç'ten herkese bunu haykırıyoruz.