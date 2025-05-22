İngiliz medyası, Ange Postecoglou'yu kahraman ilan etti

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.

İngiliz basını, Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'yu karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

"POSTECOGLOU SÖZÜNÜ TUTTU"

The Telegraph gazetesindeki haberde, "Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi." ifadesi kullanıldı.

"TOTTENHAM'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

The Guardian gazetesinde Postecoglou'nun maç sonu açıklamalarına değinilerek, "Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham'da devam etmek istiyor." yorumu yapıldı.

"17 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VERDİ"

Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, "Postecoglou'nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi." şeklinde görüş belirtildi.

"EN BÜYÜK BAŞARISI MI?"

Independent gazetesinin haberinde de Avustralyalı çalıştırıcıya maç sonrası sorulan bir soruya gönderme yapılarak, "Bu, Ange Postecoglou'nun en büyük başarısı mı?" ifadesi kullanıldı.

"ŞÜPHE DUYANLAR KESİNLİKLE ÇOKTU"

BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Tottenham'ın ligdeki formsuzluğu ön plana çıkarılarak, "Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanmak için gereken cesaret ve kararlılığı gösterebileceğinden şüphe duyanlar kesinlikle çoktu." ifadelerine yer verildi.

"KARİYERİM BOYUNCA YAPTIĞIM TEK ŞEY KAZANMAK OLDU"

Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca yaptığım tek şey kazanmak oldu. Daniel (Levy, Tottenham'ın başkanı) bile şöyle dedi: 'Geçmişte kazananları tercih ettik ve şimdi Ange'ye sahibiz.' Dostum, ben bir kazananım." yorumunu yaptı.

"TAKIMA BİRAZ TECRÜBE KATMAMIZ GEREKİYOR"

Finalden önce koltuğunun sallantıda olduğu iddialarına da gönderme yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte kalıp kalmayacağı hakkında, "Hala bu takımı kuruyoruz. Takıma biraz tecrübe katmamız gerekiyor. Ben futbol takımının başındayım, bu karar benim elimde değil. Tek önemsediğim şey bu kupa. Planlanmış bir toplantı yok, kimse bana bir şey söylemedi." şeklinde konuştu.

"BEN HER ZAMAN AÇIĞIM"

Öte yandan finalin kaybeden tarafı Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, istenmediği takdirde tazminat istemeden ayrılacağını söyledi.

Amorim, "Ben her zaman açığım. Eğer yönetim kurulu ve taraftarlar benim doğru kişi olmadığımı düşünürse, ertesi gün tazminat konusunu hiç konuşmadan giderim." ifadelerini kullandı.

"İŞİME GERÇEKTEN GÜVENİYORUM"

Kovulmadığı sürece işinin başında olacağını da ekleyen 40 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Ama bırakmayacağım. İşime gerçekten güveniyorum. Ve gördüğünüz gibi, iş yapma biçimimde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.