18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finale çıktı

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakalarında B Grubu'nda 2'de 2 yaptı.
Ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda gruptaki ilk maçında Romanya'yı 25-11, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi.
Milli takım, ikinci maçında ise Sırbistan'ı 25-27, 25-22, 25-19 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.
YARI FİNALDE RAKİP KARADAĞ
Grubunu lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşılaşacak.