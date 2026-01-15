Abone ol: Google News

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finale çıktı

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakalarında B Grubu'nda 2'de 2 yaparak yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 23:47
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finale çıktı
  • 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'nda 2'de 2 yaparak yarı finale yükseldi.
  • Takım, Romanya'yı 3-0 ve Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
  • Yarı finalde Karadağ ile karşılaşacaklar.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakalarında B Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda gruptaki ilk maçında Romanya'yı 25-11, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi.

Milli takım, ikinci maçında ise Sırbistan'ı 25-27, 25-22, 25-19 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.

YARI FİNALDE RAKİP KARADAĞ

Grubunu lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşılaşacak.

Eshspor Haberleri