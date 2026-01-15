Sergen Yalçın: Rafa Silva ayrılabilir

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Oyundan memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, "İkinci yarının ilk maçıydı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyun, skor, performans kabul edilebilirdi. Memnunuz. Kupada devam emek itiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. İnşallah devamında iyi yerlere geliriz" şeklinde konuştu.

"FİNAL BÖLÜMÜNE GELDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların kadro planlamalarında yer almadığını ifade eden Yalçın, "Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyuncular var. Bir tek Paulista, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamada yoktu. Onun için çok problem değil. Daha ayrılacaklar var aramızda. 1-2 oyuncu daha var. Rafa’nın durumu var. O da ayrılabilir. Yerlerini doldurabilmek için 2, 3 aydır çalışıyoruz. Birçok oyuncu izliyoruz nasıl doldururuz diye. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. O da hem ekonomik hem de kalite bakımından kolay değil. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. İş netleşmeden transfer oldu diye bir cümle kuramıyoruz. 99’a 1 bile olsa o 1 çok değerli. Alamayabiliriz. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu katarsak söylenen eksikleri kapatmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"NECİP’İN AÇIKLAMALARI BENİ ÜZDÜ"

Necip Uysal ve Mert Günok’un takımdan ayrılması kararını kendisinin aldığını söyleyen Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok" şeklinde konuştu.

"LAF OLSUN DİYE TRANSFER YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Takıma direkt katkı verecek transferleri yapmak için uğraştıklarını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: