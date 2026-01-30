İsmail Yüksek: Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz

- Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi maçında oyun ve mücadele açısından tatmin olmadıklarını belirtti.
- İsmail Yüksek, bu maçta kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarının grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.
- İsmail, daha önce Avrupa maçlarında attığı golleri eleme turlarında kaydetmiş ve bu sezon Süper Lig'de de 1 gol atmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.
AVRUPA'DA 2 GOL ATMIŞTI
Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.
Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.
29. MAÇTA 2. GOLÜ
Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.
"OYUN YAKIŞMADI"
Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
İşte İsmail'in sözleri:
Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım.