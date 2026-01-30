Jayden Oosterwolde, sol bek iddiasına yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 12 yapan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda mücadele edecek. FCSB ise 7 puanda kalarak Avrupa’ya veda etti.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

"BİR ÜST TURA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Oosterwolde, sözlerine şöyle başladı:

Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız.

"SOL BEK OYNAMAM" İDDİALARI ASILSIZ!"

Oosterwolde ayrıca şunları dedi: