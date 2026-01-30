Jayden Oosterwolde, sol bek iddiasına yanıt verdi

- Jayden Oosterwolde, medyada sol bek oynamak istemediği algısına yanıt verdi.
- Hocasının kararlarına saygılı olduğunu ve gerektiğinde sol bek olarak oynayabileceğini belirtti.
- Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı FCSB ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 12 yapan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda mücadele edecek. FCSB ise 7 puanda kalarak Avrupa’ya veda etti.
Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.
"BİR ÜST TURA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Oosterwolde, sözlerine şöyle başladı:
Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız.
"SOL BEK OYNAMAM" İDDİALARI ASILSIZ!"
Oosterwolde ayrıca şunları dedi:
Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım.