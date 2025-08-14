Joao Mario gol atmaya devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Joao Mario, karşılaşmanın 79. dakikasında takımın 3. golünü kaydederek galibiyetin mimarlarından oldu.

4 MAÇTA 3 GOL

Mario, bu golle 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Joao Mario, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda oynanan Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçlarda 1'er gol sevinci yaşadı.

63'TE OYUNA GİRDİ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki orta saha, 63. dakikada Orkun Kökçü’nün yerine oyuna dahil oldu.

"DAHA AZ GOL YEMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Joao Mario, açıklamalarda bulundu.

Defansif olarak daha iyi olmalarını belirten deneyimli futbolcu, şu sözleri sarf etti:

İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"

Son olarak Portekizli oyuncu, şu ifadeleri kullandı: