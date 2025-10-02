Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Nice ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçta iki kez ağları sarsmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti. SOW'DAN SONRA EN ERKEN GOL Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertliler adına Avrupa kupalarındaki en erken golü kaydetti. Milli futbolcu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti. BİR GOL DAHA ATTI Öte yandan maçın 25. dakikasında Kerem bir kez daha sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin atağında İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu. Eshspor Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, olağanüstü kongre kararı aldı

