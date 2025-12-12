Kasımpaşa ile Gençlerbirliği eşitliği bozamadı

- Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
- Ben Ouanes, 81. dakikada sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
- Her iki takım da puanını 15'e çıkararak sırasıyla Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına hazırlanıyor.
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Kasımpaşa forması giyen Ben Ouanes, 81. dakikada gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci müsabakadan da beraberlikle ayrılarak puanını 15 yapan Kasımpaşa, ligdeki bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanına gidecek.
15 puana yükselen Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u konuk edecek.
KASIMPAŞA: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang
Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)