Fenerbahçe deplasmanda Monaco'yu yendi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco'yu 92-86 yendi.
- 3. çeyrekte 17 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı.
- Fenerbahçe, bir sonraki maçında Panathinaikos'u ağırlayacak.
EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Monaco deplasmanına çıktı.
Fenerbahçe, 3. çeyreğinde 17 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi 92-86'lık skorla kazanmayı başardı.
Üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Panathinaikos'u ağırlayacak.
6. yenilgisini alan Monaco ise Baskonia ile karşılaşacak.
MONACO: 92 - FENERBAHÇE: 92
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)
Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11
Fenerbahçe: Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10
1. Periyot: 21-14
Devre: 46-38
3. Periyot: 69-60
Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker (Fenerbahçe)