Fenerbahçe deplasmanda Monaco'yu yendi

Fenerbahçe, EuroLeague'in 15. haftasında konuk olduğu Monaco'yu 92-86 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 01:05
  • Fenerbahçe, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco'yu 92-86 yendi.
  • 3. çeyrekte 17 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı.
  • Fenerbahçe, bir sonraki maçında Panathinaikos'u ağırlayacak.

EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Monaco deplasmanına çıktı.

Fenerbahçe, 3. çeyreğinde 17 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi 92-86'lık skorla kazanmayı başardı.

Üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Panathinaikos'u ağırlayacak.

6. yenilgisini alan Monaco ise Baskonia ile karşılaşacak.

MONACO: 92 - FENERBAHÇE: 92

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11

Fenerbahçe: Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 46-38

3. Periyot: 69-60

Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker (Fenerbahçe)

