Anadolu Efes, Pablo Laso ile anlaştı

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov’un ayrılığının ardından takımın başına Pablo Laso’yu getirdi. Kulüpten resmi açıklama yapılmasa da, Laso’nun bilgileri Türkiye Basketbol Federasyonu’nun sistemine işlendi.

EUROLEAGUE ZAFERLERİ VE REAL MADRİD EFSANESİ

58 yaşındaki Pablo Laso, 11 yıl görev yaptığı Real Madrid’de Avrupa basketbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri haline geldi. İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid ile 2 EuroLeague, 6 İspanya Ligi, 6 Kral Kupası, 7 Süper Kupa ve FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti.

MADRİD SONRASI ALMANYA VE İSPANYA TECRÜBESİ

Real Madrid’den 2022’de ayrılan Laso, ardından Bayern Münih’in başına geçti ve kulüp ile lig ve kupa zaferleri yaşadı. Son olarak Baskonia’yı çalıştıran deneyimli koç, şimdi Anadolu Efes’te yeniden üst düzey rekabetin içine dönüyor.